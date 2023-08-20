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Коммерсантъ FM
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Главные анонсы 21-27 августа

Важнейшие события предстоящей недели

21 августа, понедельник

В Афинах (Греция) президент Черногории Яков Милатович вместе с другими лидерами стран Балканского региона и представителями ЕС встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским.

В Черкассах (Украина) Сосновский районный суд вернется к рассмотрению дела о «разжигании межконфессиональной розни» митрополитом Черкасским и Каневским Феодосием.

В Алматы (Казахстан) совет национальных координаторов государств-членов ШОС обсудит широкий круг вопросов, в том числе реформирование организации.

22 августа, вторник

В Йоханнесбурге (ЮАР) откроется 15-й саммит БРИКС, в рамках которого, как ожидается, президент России Владимир Путин выступит по видеосвязи.

В Таиланде состоится совместное заседание обеих палат парламента по выборам нового премьер-министра страны.

В Москве в олимпийском комплексе «Лужники» пройдет концерт, приуроченный ко Дню Государственного флага РФ.

23 августа, среда

В Зимбабве пройдут президентские и парламентские выборы.

В Курской области запланировано открытие первой очереди мемориального комплекса к 80-летию победы в Курской битве.

24 августа, четверг

В Москве председатель «Единой России» Дмитрий Медведев встретится со всеми кандидатами на посты глав субъектов РФ от партии.

В Москве пройдет международный транспортный саммит.

В Нью-Йорке (США) состоится заседание СБ ООН по Украине.

25 августа, пятница

В Берлине пройдет первое слушание по делу гражданина России, обвиняемого в покушении на убийство и попытке поджога здания, где работают корреспонденты «РИА Новости».

26 августа, суббота

В Жуковском (Московская область) состоится детский авиационно-космический салон (ДАКС-2023).

В Габоне пройдут президентские, парламентские и местные выборы.

В Москве в Парке Горького стартует Международный фестиваль экстремальных видов спорта Grand Skate Tour.

В разных городах России состоится акция «Ночь кино».

27 августа, воскресенье

В Китае пройдет Всемирный боксерский форум.

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