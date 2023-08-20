Главные анонсы 21-27 августа

21 августа, понедельник
В Афинах (Греция) президент Черногории Яков Милатович вместе с другими лидерами стран Балканского региона и представителями ЕС встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским.
В Черкассах (Украина) Сосновский районный суд вернется к рассмотрению дела о «разжигании межконфессиональной розни» митрополитом Черкасским и Каневским Феодосием.
В Алматы (Казахстан) совет национальных координаторов государств-членов ШОС обсудит широкий круг вопросов, в том числе реформирование организации.
22 августа, вторник
В Йоханнесбурге (ЮАР) откроется 15-й саммит БРИКС, в рамках которого, как ожидается, президент России Владимир Путин выступит по видеосвязи.
В Таиланде состоится совместное заседание обеих палат парламента по выборам нового премьер-министра страны.
В Москве в олимпийском комплексе «Лужники» пройдет концерт, приуроченный ко Дню Государственного флага РФ.
23 августа, среда
В Зимбабве пройдут президентские и парламентские выборы.
В Курской области запланировано открытие первой очереди мемориального комплекса к 80-летию победы в Курской битве.
24 августа, четверг
В Москве председатель «Единой России» Дмитрий Медведев встретится со всеми кандидатами на посты глав субъектов РФ от партии.
В Москве пройдет международный транспортный саммит.
В Нью-Йорке (США) состоится заседание СБ ООН по Украине.
25 августа, пятница
В Берлине пройдет первое слушание по делу гражданина России, обвиняемого в покушении на убийство и попытке поджога здания, где работают корреспонденты «РИА Новости».
26 августа, суббота
В Жуковском (Московская область) состоится детский авиационно-космический салон (ДАКС-2023).
В Габоне пройдут президентские, парламентские и местные выборы.
В Москве в Парке Горького стартует Международный фестиваль экстремальных видов спорта Grand Skate Tour.
В разных городах России состоится акция «Ночь кино».
27 августа, воскресенье
В Китае пройдет Всемирный боксерский форум.