Генпрокуратура подала иск к миллиардеру Андрею Мельниченко

Генеральная прокуратура подала иск к предпринимателю Андрею Мельниченко. Как сообщил РБК знакомый господина Мельниченко, иск Генпрокуратуры касается энергетических активов, которые были куплены у структур бывшего министра «Открытого правительства» Михаила Абызова. Представитель бизнесмена подтвердил «Ведомостям» получение иска.

Согласно картотеке Свердловского районного суда Красноярска, иск был подан 17 августа. Предварительное судебное заседание по нему назначено на 7 сентября. В качестве истца указан заместитель генерального прокурора, однако его фамилия не уточняется. Ответчиками заявлены Андрей Мельниченко, «Хакасская сервисно-ремонтная компания» и «Кузбасское акционерное общество энергетики и электрификации» («Кузбассэнерго»). Кроме того, Генпрокуратура просит привлечь в качестве третьего лица АО «Сибирская энергетическая компания» (СГК).

СГК — дочерняя компания Сибирской угольной энергетической компании (СУЭК), принадлежащей Андрею Мельниченко.

Telegram-канал «СоветБезРынка» пишет, что истец требует взыскать в собственность государства АО «Сибирская энергетическая компания» (СИБЭКО). Согласно опубликованным каналом материалам иска, требование Генпрокуратура обосновывает тем, что при осуществлении надзора за расследованием дела «соучастников Михаила Абызова» получила информацию «о нарушении гражданином Мельниченко и подконтрольными ему юридическими лицами законодательства о противодействии коррупции при совершении сделок по приобретению акций СИБЭКО».

Генпрокуратура утверждает, что «для реализации задуманного и сокрытия своего участия в реализации акций СИБЭКО» Михаил Абызов, «поддерживая неформальные дружеские отношения» с Андреем Мельниченко, предложил ему приобрести «названный имущественный актив». Из материалов иска следует, что договор купли-продажи ценных бумаг между господами Мельниченко и Абызовым был заключен на Кипре 7 февраля 2018 года. Акции компании СИБЭКО Андрей Мельниченко приобрел у Михаила Абызова за 32,51 млрд руб., говорится в материалах иска.

По данным Генпрокуратуры, в сделке есть признаки «извлечения преимущества из недобросовестного поведения» и поэтому возникают основания для взыскания в доход государства «всего полученного сторонами по антисоциальным сделкам».

По оценкам Forbes, состояние Андрея Мельниченко — около $25,2 млрд. В марте прошлого года против него ввели санкции страны Евросоюза, позже к ним присоединилась Швейцария.

СИБЭКО — основной поставщик электроэнергии в Сибири. Компания специализируется на генерации тепловой и электрической энергии. В начале 2018 года ФАС разрешила «Кузбассэнерго» приобрести СИБЭКО при выполнении ряда условий, среди которых — отказ от значительного повышения цен на оптовом рынке электроэнергии в течение трех лет.

В октябре 2020-го суд обратил в доход государства 32,54 млрд руб., принадлежавшие Михаилу Абызову. По версии Следственного комитета России (СКР), СИБЭКО была передана в доверительное управление лишь номинально. СКР считает, что в 2018 году, пока господин Абызов был госслужащим, компания была продана, а это решение принимал лично он, вопреки законодательству РФ.