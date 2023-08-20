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Коммерсантъ FM
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На БАМе остановлено движение поездов из-за размытия путей в Бурятии

Введен режим чрезвычайной ситуации

На Байкало-амурской магистрали в Северо-Байкальском районе Бурятии остановлено движение поездов, подмыто порядка 200 метров железнодорожного полотна и повреждено 10 опор контактной сети из-за разрушения дамбы и выхода реки Холодной из берегов. По информации главы Бурятии Алексей Цыденова, остановка движения на БАМе может продлиться до 26 августа.

«БАМ размыт, движение поездов остановлено. Продолжаются работы по восстановлению дороги к карьеру, восстановлению и минимизации разрушения дамбы. Задействовано 120 человек, 24 единицы техники. Ориентировочный срок окончания аварийно-восстановительных работ — 26 августа, то есть еще неделю БАМ будет стоять. Ущерб для экономики страны от простоя грузов будет исчисляться миллиардами рублей. Плюс расходы на восстановление железной дороги»,— сообщил господин Цыденов в своем Telegram-канале.

По информации главы Бурятии, населенные пункты в районе «пока не пострадали». Тем не менее, властям предстоит «эвакуировать женщину с обострением аппендицита» из отрезанного водой поселка.

Согласно данным Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры, размытие полотна на перегоне Холодная-Нижнеангарск, произошло 19 августа. На территории Северо-Байкальском района введен режим ЧС. Сотрудники ведомства обеспечивают надзорное сопровождение устранения последствий затопления железнодорожных путей.

Размытый участок пути обслуживается Восточно-Сибирской железной дорогой (ВСЖД). Как отмечает пресс-служба ВСЖД, на дороге введен режим ЧС регионального характера. Задержан поезд №97 сообщением Тында-Кисловодск, «пассажиры которого будут возвращены на станцию Таксимо иным транспортом». Кроме того, ожидается задержка поезда №98 сообщением Кисловодск-Тында, отменены пригородные поезда из Северобайкальска в Новый Уоян.

Влад Никифоров, Иркутск

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