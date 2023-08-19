Федор Емельяненко подал в отставку с поста президента Союза ММА России

Российский боец Федор Емельяненко подал в отставку и снял с себя полномочия президента Союза ММА России. Исполняющим обязанности главы организации стал ее вице-президент Андрей Терентьев, сообщил ТАСС господин Терентьев.

Вице-президент сообщил, что господин Емельяненко не планирует полностью уходить из организации. Какую должность в союзе займет спортсмен, определит на заседании президиум организации. Заседание состоится в скором времени, добавил господин Терентьев. Новый президент будет избран в конце года, добавил он.

Федор Емельяненко был главой Союза ММА России с 2012 года, когда появилась организация. В 2018 году он покинул этот пост, а в 2022-м был вновь избран президентом союза.

46-летний Федор Емельяненко — четырехкратный чемпион мира по смешанным единоборствам (ММА) в тяжелом весе по версии Pride FC, двукратный — по версии RINGS, двукратный — по версии WAMMA. Он также четыре раза становился чемпионом мира по боевому самбо и девять раз — чемпионом России.

Эрдни Кагалтынов