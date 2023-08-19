На Украине сообщили о ракетном ударе по черниговскому драмтеатру

В центре города Чернигов на Украине произошел взрыв в Музыкально-драматическом театре. Видео с последствиями разрушений опубликованы в сети. У театра сгорела крыша, в соседних домах также повреждены кровли и выбиты окна. Украинские власти сообщают, что в театр попала ракета. В результате семь человек погибли, в их числе — шестилетний ребенок, ранения получили 36 человек, сообщило МВД Украины. Ведомство попросило власти ограничить все массовые мероприятия. Минобороны РФ об ударах по Чернигову не сообщало.

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В драмтеатре проходила выставка дронов. Информация о выставке, как выяснилось впоследствии, находилась в открытом доступе в интернете. Организаторы утверждают, что официально не анонсировали место проведения мероприятия, пишет «Страна.ua».

Ранее в Минобороны РФ сообщали, что при проведении спецоперации военные не наносят ударов по объектам гражданской инфраструктуры.

О том, что происходит после ввода российских войск на Украину,— в онлайн-трансляции «Ъ».