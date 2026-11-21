Трамп предупредил об угрозе банкротства США из-за высокого госдолга
США грозит банкротство, если не будет решен вопрос с максимальной величиной государственного долга. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп в интервью Fox News. Он призвал отменить действующее ограничение.
«У нас приближается срок решения вопроса о потолке госдолга. Если мы не решим этот вопрос, страна обанкротится. Такого раньше никогда не происходило»,— сказал господин Трамп.
Действующий лимит на объем госдолга США — $41,1 трлн. По оценкам Центра двухпартийной политики, которые приводит The New York Times, этот порог может быть исчерпан в феврале или марте 2027 года. По данным Минфина США, по состоянию на 26 октября американский госдолг достиг $40,52 трлн.