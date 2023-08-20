Гладков уточнил число сбитых над Белгородским районом воздушных целей

Силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили над Белгородом и Белгородским районом три цели, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. Ранее он писал о 12 сбитых воздушных целях. По предварительным данным, пострадавших нет.

«Сегодня в период с 13:50 до 14:40 (время совпадает с Москвой.— “Ъ”) в воздухе было сбито три цели. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет»,— сообщил господин Гладков.

Минобороны ранее уточняло, что объекты на территории России пытались атаковать тремя БПЛА самолетного типа, аппараты были уничтожены над Белгородской областью.

Белгородская область стала уже четвертым за сегодня регионом, который пытались атаковать беспилотники. Атака на Москву была подавлена средствами радиоэлектронной борьбы в Подмосковье, в Ростовской области силы РЭБ подавили три беспилотника, а в Курске атака беспилотника повредила здание вокзала и привела к ранению пяти человек.

За ситуацией на Украине следите в онлайн-трансляции «Ъ».