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Коммерсантъ FM
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На севере Приангарья введен режим ЧС из-за паводка

В Казачинско-Ленском районе Иркутской области из-за повышения уровня воды в реках Кунерма, Умбелла, а также продолжающегося подъема реки Киренга введен режим ЧС. Как сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС России, подтоплен участок трассы Усть-Кут--Уоян, от сообщения отрезаны деревня Нижнемартыново и село Кутима. В них нет подтопленных жилых домов, от воды пострадало лишь восемь приусадебных участков.

«Уровень реки Киренги растет. По состоянию на 16:00 местного времени (11:00 мск) в селе Казачинском уровень воды составляет 234 см при критическом 250 см, в Улькане — 395 см при критической отметке 430 см. 21 августа на реке Киренге в районе села Казачинское повышение уровня воды может дойти до отметки 270 см, возможен выход воды на пониженные участки местности»,— уточняется в сообщении.

В Казачинско-Ленский район направлена оперативная группа Главного управления МЧС России по Иркутской области. Силы и средства Северного поисково-спасательного отряда региональной пожарно-спасательной службы передислоцированы в район из города Киренска. В населенных пунктах подтопленного района выставлены дополнительные временные гидропосты. Региональные власти призвали местное население воздержаться от поездок в сторону Северобайкальска.

Влад Никифоров, Иркутск

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