Противники изменений опасаются, что после смягчения ограничений Швейцария потеряет контроль над тем, кто будет получать вооружения. Сейчас закон в стране запрещает поставки вооружений странам, участвующим в вооруженных конфликтах. Ограничения были введены в 2021 году. Из-за такой позиции Швейцария блокировала реэкспорт своего оружия в Украину через европейских партнеров.