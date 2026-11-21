Швейцария проведет референдум об ослаблении правил экспорта оружия
Швейцария проведет референдум об ослаблении ограничений на экспорт оружия и военной техники. Он назначен на 29 ноября. На голосовании будет подниматься вопрос о традиционном нейтралитете страны и ее отношениях с союзниками из Европы в контексте конфликта на Украине. Об этом сообщил Bloomberg.
Поправки в закон о военных материалах парламент одобрил в конце 2025 года. Те, кто выступал против изменений, добились проведения референдума. Согласно последним опросам, результаты которых приводит агентство, разрыв между противниками и сторонниками поправок не превышает трех процентных пунктов. Инициативу поддерживают 49% граждан.
Противники изменений опасаются, что после смягчения ограничений Швейцария потеряет контроль над тем, кто будет получать вооружения. Сейчас закон в стране запрещает поставки вооружений странам, участвующим в вооруженных конфликтах. Ограничения были введены в 2021 году. Из-за такой позиции Швейцария блокировала реэкспорт своего оружия в Украину через европейских партнеров.