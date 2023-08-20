В Бурятии введен режим ЧС регионального масштаба из-за перекрытия БАМа

В Бурятии введен режим ЧС регионального масштаба в связи с выходом воды из русла реки Холодная, разрушением дамбы и прекращением железнодорожного и автомобильного сообщения на БАМе. Как сообщила пресс-служба правительства региона, в настоящее время проведено заседание Комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС, сформирован оперштаб.

«Для восстановительных работ привлекается техника предприятий, осуществляющих деятельность на территории Северо-Байкальского района, и с других объектов. Глава Бурятии дал поручение организовать работу по оперативному обеспечению техники топливом. Пассажиры поездов, движение которых приостановлено, обеспечены всем необходимым, в том числе питанием и водой»,— отмечается в сообщении в Telegram-канале правительства.

Согласно гидрометеорологическим прогнозам, в ближайшие дни уровень воды в реке Холодная пойдет на спад, при этом «ожидается подъем на реке Гоуджекит». Региональные власти готовятся при необходимости принять превентивные меры для предотвращения ЧС.

Как сообщалось ранее, размытие железнодорожного полотна на БАМе произошло 19 августа. Подмытыми оказалось порядка 200 метров насыпи вдоль путей, повреждены 10 опор контактной сети. Из-за масштабов повреждений восстановительные работы, ориентировочно, продлятся до 26 августа. Все это время движение по БАМу будет перекрыто.

Влад Никифоров, Иркутск

Влад Никифоров, Иркутск