AP: переговоры делегации ЭКОВАС с мятежниками в Нигере провалились

Лидеры Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС), прибывшие в Нигер для переговоров с устроившими переворот военными, покидают страну. Associated Press со ссылкой на источник пишет, что последний раунд переговоров оказался неудачным.

По словам собеседника агентства, переговоры состоялись 19 августа и длились примерно два часа. Однако попытки найти решение для мирного урегулирования конфликта «мало что дали». Он также отметил, что прошедший раунд переговоров стал последним дипломатическим шагом ЭКОВАС для мирного урегулирования ситуации.

В конце июля нигерские военные во главе с командующим президентской гвардией генералом Абдурахманом Чиани совершили переворот. Лидеры ЭКОВАС, куда входит Нигер, в ответ ввели санкции против мятежников и подготовили план военной интервенции. Его поддержали 11 из 15 стран сообщества. Представители ЭКОВАСа в ходе прошлых переговоров потребовали освободить задержанного президента Нигера Мохамеда Базума. Однако Абдурахман Чиани ответил отказом.

О ситуации в регионе — в материале «Ъ» «Ни мира, ни войны».

Милена Костерева