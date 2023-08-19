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Военный аэродром в Новгородской области атакован беспилотником, поврежден один самолет

Минобороны: дрон атаковал военный аэродром в Новгородской области

Около 10:00 мск сегодня, 19 августа, украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) коптерного типа атаковал военный аэродром в Новгородской области. Дрон был сбит, но на аэродроме возник пожар, поврежден один самолет. Пострадавших нет, сообщило Минобороны России.

«БПЛА был обнаружен расчетом поста внешнего наблюдения аэродрома и поражался из стрелкового оружия. В результате теракта на территории аэродрома возникло возгорание на стоянке самолетов, которое было оперативно ликвидировано пожарными расчетами»,— говорится в пресс-релизе ведомства.

В декабре 2022 года трое военнослужащих стали жертвами атаки беспилотника на военный аэродром Энгельс в Саратовской области, на котором базируются стратегические бомбардировщики Ту-160. По данным Минобороны, средства ПВО сбили украинский БПЛА. Военные погибли от упавших обломков летательного аппарата. В мае 2023-го была отражена атака беспилотника на аэродром Бельбек в Севастополе.

О том, что происходит после ввода российских войск на Украину,— в онлайн-трансляции «Ъ».

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