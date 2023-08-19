Минобороны отчиталось о подавлении дрона на подлете к Москве

Пресс-служба Минобороны России сообщила, что сегодня, 19 августа, днем средствами радиоэлектронной борьбы был подавлен украинский беспилотник самолетного типа. Он упал рядом с подмосковным Путилково. По данным ведомства, пострадавших и разрушений нет.

Кроме того, средствами ПВО был обнаружен и уничтожен БПЛА над территорией Белгородской области. Также никто не пострадал, уточнили в Минобороны. Эту информацию подтвердил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

«Над Белгородом и Белгородским районом сработала наша система ПВО — сбита воздушная цель на подлете к городу. Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле»,— написал он в Telegram.

В ночь на 18 августа в Москве был сбит украинский беспилотник типа «Бобер». БПЛА долетел до Пресненского района, упал на один из шести павильонов «Экспоцентра», отведенный под международную выставку продукции автопрома, и взорвался. По данным «Ъ», минут за 15 до ЧП военные предупредили органы госвласти, в том числе комендатуру Кремля, о возможной атаке с воздуха.

Подробности — в материале «Ъ» «Украинский беспилотник расстроился в московском небе».

Лаура Кеффер