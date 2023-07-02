Штрафы вместе с Сингапуром, новое здание для правительства и 12 пострадавших в ДТП

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По букве закона

Суд отменил оправдательный приговор капитану затонувшей в Ярославской области баржи.

Подрядчик в Ярославле отсудил 4 млн за проект реновации художественного училища.

В Ярославской области передано в суд уголовное дело о бойне лосей.

В уголовном деле о незаработавшей станции очистки фильтрата в Скоково появился обвиняемый.

Чиновница из Рыбинска стала фигурантом уголовного дела о туристическом теплоходе.

Ярославского налоговика подозревают в получении взяток.

Экс-инспектор Ространснадзора в Ярославле может сесть на 8 лет за «транспортную дань».

Городская и региональная политика

Ярославская облдума приняла поправки в областной закон «Об административных правонарушениях»: утвержден новый штраф за безбилетный проезд, в 10 раз вырастет штраф за попрошайничество, а также Ярославская область первой в стране начнет штрафовать за плевки. Нарушителей найдут через видеокамеры. Однако на штрафы сделают скидку.

В Ярославле расклейщикам незаконных объявлений будут звонить по 66 раз в день. Расклейщиков уже оштрафовали на 2 млн руб.

Структуры ярославского правительства переселят за 700 млн руб. Губернатор рассказал подробности переезда правительства в новое здание.

В Ярославле выставят на продажу здание бывшей детской больницы. Предварительно объект будет стоить 140 млн руб.

Собственникам загрязненной «зелеными маслами» земли в Ярославле выделили компенсации.

Для ярославских чиновников хотят купить новые «Тойоты».

Выборы

В Ярославскую областную думу массово выдвинулись жители Подмосковья.

Ярославские коммунисты определились с кандидатами в областную думу.

Экономика

В Ярославле предбанкротное «ПАТП-1» показало прибыль два года подряд. При этом через полгода «ПАТП-1» перестанет существовать.

«Яргорэлектротранс» получил убытки в 65 млн руб.

Муниципальная похоронная компания в Ярославле стала убыточной из-за ухода одной из самых маржинальных услуг.

ДТП недели

В Ярославле на Юбилейном мосту грузовик сбил водителя и дорожных рабочих. Погиб сотрудник «Ярдормоста».

В Ярославле в ДТП пострадало 12 пассажиров автобуса, в том числе подросток. Возбуждено уголовное дело.

На всю страну

Ярославль посетил режиссер Никита Михалков. Он рассказал «Ъ-Ярославль», что снял бы фильм о смутных временах Ярославля. А губернатор поделился с господином Михалковым информацией о новом ярославском законе о плевках.

Алла Чижова