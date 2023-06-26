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Суд отменил оправдательный приговор капитану затонувшей в Ярославской области баржи

Второй кассационный суд общей юрисдикции отменил оправдательный приговор Денису Саватееву, которого ранее Ярославский областной суд признал невиновным в гибели двух матросов и утоплении баржи. Кассационное определение размещено на сайте суда.

Место происшествия

Место происшествия

Фото: Пресс-служба МЧС Ярославской области

Место происшествия

Фото: Пресс-служба МЧС Ярославской области

Как сообщал «Ъ-Ярославль», баржа затонула на Рыбинском водохранилище 28 августа 2020 года, погибли два матроса. Причиной утопления было признано смещение груза, уголовное дело было возбуждено в отношении капитана-механика буксира-толкача Дениса Саватеева. Изначально Рыбинский городской суд признал его виновным в нарушении правил безопасности и эксплуатации объекта водного транспорта и приговорил к 3,5 годам колонии-поселения.

Однако в июле 2022 года Ярославский областной суд отменил решение районных коллег и вынес капитану оправдательный приговор в связи с отсутствием в его действиях состава преступления. Само происшествие суд отнес к «непрогнозируемому несчастному случаю». Северо-Западная транспортная прокуратура с таким решением облсуда не согласилась и подала кассационную жалобу.

Второй кассационный суд общей юрисдикции в мае 2023 года посчитал, что в Ярославском облсуде при вынесении вердикта неправомерно критиковали экспертизу по уголовному делу, а также оценивали действия капитана во время происшествия. Потому решение об оправдательном приговоре отменено, уголовное дело вернулось обратно для нового рассмотрения в Ярославском областном суде, но уже другим судьей.

Андрей Иванов

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