В Ярославской области сделают скидку на штрафы

В Ярославской области ужесточат штрафы по 34 позициям, включая проезд в общественном транспорте, нарушение правил благоустройства, борьбу с борщевиком, попрошайничество и др. Поправки в областной закон «Об административных правонарушениях» 26 июня рассмотрел комитет по депутатской деятельности, правопорядку Ярославской областной думы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Проверка оплаты проезда

Фото: Департамент транспорта ЯО, Пресс-служба правительства Ярославской области Проверка оплаты проезда

Фото: Департамент транспорта ЯО, Пресс-служба правительства Ярославской области

Инициатором поправок стало правительство области. Как пояснил зампред правительства Денис Хохряков, закон полноценно не менялся 16 лет, а «разовые акции к результату не привели». Как ранее сообщал «Ъ-Ярославль», штраф за безбилетный проезд в общественном транспорте Ярославля планируется увеличить до 2 тыс. руб., парковка на газонах и нарушение ночной тишины обойдется нарушителю в 3 тыс., попрошайничество оценили в 5 тыс. руб.

Выносить наказание будут административные комиссии. Как в случае со федеральными штрафами за нарушение правил дорожного движения областные правонарушения также будут предполагать скидку при ранней оплате.

«В случае штрафных санкций — автоматическое применение 50%-ой скидки, если штраф оплачен в течение 20 дней. Кроме того, если общественная опасность совершенного деяния признана низкой, то мы обязаны ограничится устным замечанием. Так же по общим правилам назначения наказания административные комиссии имеют возможность назначить наказание ниже низшего и снизить размер штрафа в два раза»,— рассказала помощник губернатора Татьяна Потемкина.

Комитет облдумы по депутатской деятельности и правопорядку рекомендовал принять поправки в областной закон «Об административных правонарушениях» сразу в двух чтениях. 27 июня законопроект рассмотрит областная дума.

Андрей Иванов