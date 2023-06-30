В Ярославской области нарушителей закона о плевках найдут через видеокамеры

Ярославский губернатор Михаил Евраев разъяснил, что правонарушителей, плюющих и выбрасывающих окурки в общественных местах, будут устанавливать через видеокамеры. Об этом сообщает портал ярославского правительства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ

По словам Михаил Евраева процесс видеофиксации правонарушения уже отработан.

«Механизм выявления нарушителей очень простой. Для этого есть камеры, и их количество постоянно увеличивается. Информация с них поступает в ситуационный центр, который работает 24 часа семь дней в неделю. Операторы центра будут связываться с нарядом полиции, и нарушитель будет привлечен к ответственности. Это не значит, что мы ставим задачу поймать абсолютно всех. Мы рассчитываем на то, что у нас подавляющее большинство – люди добросовестные, со здравым смыслом, которые сами понимают, что надо вести себя прилично», – пояснил Михаил Евраев.

За соблюдением закона об административных правонарушениях будет следить региональная инспекция административно-технического надзора и муниципальные административные комиссии. В Ярославле такие комиссии работают в каждом районе.

Как ранее сообщал «Ъ-Ярославль», поправки, ужесточающие наказание за административные правонарушения, были приняты Ярославской областной думой 27 июня. Ярославская область стала первым регионом в РФ, где штрафуют за плевание в общественных местах. Сумма штрафа за впервые установленное правонарушение составит 1500 руб., за повторное - 3 тыс. руб.

Андрей Иванов