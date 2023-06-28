Ярославская область первой в стране ввела штраф за плевки

В Ярославской области введены штрафы за плевки в общественных местах, в других регионах РФ такое правонарушение не фиксируется. Как сообщает корреспондент «Ъ», об этом сегодня, 28 июня, вечером во время встречи с кинорежиссером Никитой Михалковым заявил губернатор Ярославской области Михаил Евраев.

«Мы культуру в Ярославской области формируем разными способами, в том числе немного с другой стороны. Мы приняли новый кодекс об административных правонарушениях. И первыми в стране и третьими в мире ввели ответственность за плевки. Всего две страны в мире имеют такую административную ответственность — это Сингапур и Казахстан. И вот теперь появилась третья страна — Российская Федерация, потому что мы ввели»,— рассказал Михаил Евраев.

«Красиво, абсолютно правильно»,— отреагировал на слова ярославского губернатора Никита Михалков.

Поправки в областной закон об административных правонарушениях были приняты Ярославской областной думой вчера, 27 июня. За плевки в общественных местах в регионе будет выписываться штраф в размере 1,5 тыс. руб. Если в течение года правонарушение повторится, штраф составит уже 3 тыс. руб.

Штрафовать планируют за плевки на улицах, во дворах, на детских площадках и пляжах, а также во время культурно-массовых и спортивных мероприятий. Привлечь могут и за плевок в лифте, подъезде и на лестничной клетке.

«Мы хотим сделать, чтобы было чисто? Не хотим, ну давайте будем свинячить где угодно. Ярославскую область нужно содержать в чистоте и вести себя достойно» — так оценивает необходимость принятия нормы ярославский губернатор.

Андрей Иванов, Ярославль