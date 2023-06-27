Здание бывшей детской больницы №1 в Ярославле оценили в 140 млн рублей

Здание бывшей детской больницы №1 на проспекте Ленина в Ярославле включили в прогнозный план приватизации областного имущества. Решение принято на заседании Ярославской областной думы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Здание бывшей детской больницы №1

Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области Здание бывшей детской больницы №1

Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

Как ранее сообщал «Ъ-Ярославль» здание пустует с 2017 года и находится в предаварийном состоянии. Стоимость ремонта помещений в нем областные власти оценивали 1 млрд руб. Изначально туда собирались перевести региональные департаменты, но из-за высокой цены ремонта от идеи отказались.

Теперь объект внесли в план приватизации, чтобы продать в 2023 году. Здание построено в 1956 году, его площадь составляет 5426 кв. м. Предварительно объект стоит 140 млн руб.

«Конечная стоимость будет от расчета рыночной стоимости, будут заказаны услуги оценщика. По проспекту Ленина,12 рыночная стоимость 0,5 млрд руб. Анализируя рынок в регионе, мы надеемся продать за 350-400 млн руб.»,— пояснил депутатам заместитель председателя ярославского правительства Денис Хохряков.

Дом является вновь выявленным объектом культурного наследия. Как пояснили в правительстве, менять внешний вид объекта новый собственник не сможет. А вот назначение использования земельного участка может быть изменено через внесение изменений мэрией Ярославля в «Правила землепользования и застройки».

«Если человек или компания, которая приобретет здание, захочет сделать гостиницу, то сделает. Захочет больницу — сделает»,— добавил Денис Хохряков.

Андрей Иванов