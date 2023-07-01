В Ярославской области расклейщиков объявлений оштрафовали на 2 млн рублей

Административные комиссии за последние полтора месяца выявили в Ярославской области 3486 нарушений правил благоустройства, из них 870 — это расклейка объявлений в неположенных местах. Об этом сообщает пресс-служба ярославского правительства.

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Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области Рейд по объявлениям

Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

Административные комиссии работают в каждом муниципальном образовании, а в Ярославле — во всех районах города. По итогам выявления неправильно размещенных объявлений комиссии выписали штрафов на 2 млн 141 тыс. руб. Теперь задача комиссий взыскать эти деньги. Механизм взыскания определен областным законодательством.

«Нарушитель приглашается на заседание административной комиссии по почте заказным письмом. В случае неявки постановление составляется в его отсутствие и так же направляется ему заказным письмом. Затем у гражданина есть 10 дней на обжалование. Если он не воспользовался этим правом, постановление вступает в силу. В случае неоплаты штрафа в добровольном порядке постановление направляется в службу судебных приставов для принудительного исполнения, а в отношении гражданина возбуждается еще одно дело – за неуплату штрафа»,— пояснили в ярославском правительстве.

С 27 июня, после утверждения поправок в областной закон об административных правонарушениях, стали больше и сами штрафы. Для граждан административное наказание составит от 3 до 4 тыс. руб., для должностных лиц штраф определен от 30 до 40 тыс. руб., для юридических лиц —от 80 до 100 тыс. руб.

Как ранее сообщал «Ъ-Ярославль», власти намерены применять технологию автодозвона, когда разместившей незаконную рекламу организации будут звонить каждые 10 минут по 66 раз в день.

Андрей Иванов