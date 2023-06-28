В Ярославской области передано в суд уголовное дело о бойне лосей

В Ярославской области завершено расследование уголовного дела о незаконной охоте в Тутаевском районе. Об этом сообщает региональная прокуратура.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Место происшествия

Фото: Валерий Кузенков Место происшествия

Фото: Валерий Кузенков

Как ранее сообщал «Ъ-Ярославль», так называемая загонная охота произошла в лесах под Тутаевом 23 декабря 2022 года. Охотники из Подмосковья застрелили 20 лосей, при этом имея разрешение на отстрел всего нескольких животных.

Уголовное дело расследовалось ярославским управлением Следственного комитета, главным подозреваемым стал организатор охоты, 73-летний глава районного общества охотников Василий Баранов. Теперь выясняется, что вместе с организатором будут судить и самих стрелков.

«По версии следствия, в декабре 2022 года восемь жителей Московской области в возрасте от 44 до 64 лет приняли участие в незаконной охоте на территории Тутаевского района Ярославской области, организованной 73-летним председателем Тутаевского отделения Ярославского областного общества охотников и рыболовов. В результате незаконной охоты было добыто 20 лосей, вследствие чего Департаменту охраны окружающей среды и природопользования Ярославской области причинен ущерб в размере 1,6 млн рублей»,— сообщили в прокуратуре Ярославской области.

Сейчас всем обвиняемым будут вручены копии обвинительного заключения, после чего дело будет передано для рассмотрения в Тутаевский районный суд.

Андрей Иванов