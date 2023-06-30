В уголовном деле о незаработавшей станции очистки фильтрата в Скоково появился обвиняемый

Бывший заместитель директора АО «Скоково» обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере при исполнении договора об установке на мусорном полигоне станции очистки фильтрата. Об этом «Ъ-Ярославль» сообщили сразу несколько источников, знакомых с ходом следствия.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Станция очистки фильтрата в Скоково

Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области Станция очистки фильтрата в Скоково

Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

Уголовное дело расследуется следственной частью областного УМВД. Обвиняемый на мусорном полигоне уже не работает, сейчас он возглавляет водочное предприятие в одной из областей ЦФО. Следствие считает, что из-за действий заместителя директора были неэффективно израсходованы 82,3 млн руб. бюджетных средств при исполнении договора на установку на полигоне станции очистки фильтрата.

Как ранее сообщал «Ъ-Ярославль», на мусорном полигоне в Скоково под Ярославлем в 2020 году так и не заработала станция по очистке фильтрата, приобретенная за 82,3 млн руб. Спустя наделю после установки на станции начались поломки, а потом объект и вовсе был законсервирован. АО «Скоково» подало иск к подрядной организации ООО «Нефтегазсервис» о возврате денег, и в апреле 2023 года окончательно выиграло дело.

В ноябре 2022 года стало известно о возбуждении уголовного дела по ситуации с незаработавшей станцией. О нем сообщила и.о. директора регионального департамента природопользования и охраны окружающей среды Ольга Стукалова. Другой официальной информации о ходе следственных действий за последние полтора года не было.

Андрей Иванов