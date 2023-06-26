В Ярославскую областную думу массово выдвинулись жители Подмосковья

13 жителей Ногинска Московской области выдвинули свои кандидатуры в депутаты Ярославской областной думы. Сведения о выдвижении размещены на официальном сайте региональной избирательной комиссии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Избирательная комиссия ЯО

Фото: Леонид Гунин, Коммерсантъ Избирательная комиссия ЯО

Фото: Леонид Гунин, Коммерсантъ

На данный момент облизбирком уведомили о выдвижении 16 кандидатов, из них 15 — в порядке самовыдвижения. 14 самовыдвиженцев являются жителями Московской области, из них 13 человек представляют город Ногинск, еще один — Электросталь. Еще один самовыдвиженец прописан в Воронежской области.

Подмосковные самовыдвиженцы представляют самые разные социальные группы. В числе кандидатов из Ногинска есть швея, менеджер по персоналу, оператор станков, товаровед-оценщик, грузчик-комплектовщик, пенсионер и 4 безработных. Всех представителей Подмосковья объединяет одно желание — стать депутатами Ярославской областной думы.

Кандидаты выдвинулись строго с 1 по 15 одномандатный округ. Для регистрации они должны представить в облизбирком подписи жителей Ярославской области в поддержку своего выдвижения.

Андрей Иванов