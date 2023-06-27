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В Ярославле по ДТП с рейсовым автобусом возбуждено уголовное дело

В Ярославле по факту ДТП с рейсовым автобусом, в котором пострадало 9 пассажиров, возбуждено уголовное дело. Об этом рассказали в областном управлении СКР.

Место происшествия

Место происшествия

Фото: СУ СК РФ по Ярославской области

Место происшествия

Фото: СУ СК РФ по Ярославской области

Как ранее сообщал «Ъ-Ярославль», автобус 23-го маршрута врезался в столб, помощь медиков потребовалась 9 пассажирам. Уголовное дело возбуждено по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей».

«По предварительным данным водитель автобуса не справился с управлением и совершил наезд на одну из опор освещения в результате чего пассажиры получили вред здоровью. Степень тяжести полученного вреда в настоящий момент устанавливается»,— отметили в ярославском управлении СКР.

Перевозчиком на автобусе №23 с 13 мая 2023 года является ООО «Стартранс».

Андрей Иванов

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