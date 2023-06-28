В Ярославле предбанкротное «ПАТП-1» показало прибыль два года подряд

АО «ПАТП-1» города Ярославля по итогам 2022 года показало чистую прибыль в 88,3 млн руб. при критической платежеспособности. Данные приводятся в информации мэрии Ярославля, предоставленной на комиссию по собственности муниципалитета.

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Фото: мэрия Ярославля ПАТП-1

Фото: мэрия Ярославля

Чистую прибыль АО «ПАТП-1» показывает второй год подряд. В 2021 году она была 19,3 млн руб. При наличии прибыльности в мэрии Ярославля признали работу предприятия неэффективной, «в связи с критической платежеспособностью и невыполнением плановых показателей по городским перевозкам». Прибыль предприятие показывало за счет средств городского бюджета, получаемых на стабилизацию деятельности.

«Положительный финансовый результат сложился в основном за счет отражения в составе прочих доходов субсидии на оказание финансовой помощи в соответствии планом финансового оздоровления общества в сумме 222,4 млн руб. Учитывая тяжелое финансовое положение и большую кредиторскую задолженность советом директоров принято решение дивиденды в городской бюджет по итогам 2022 года не перечислять»,— уточнили в мэрии Ярославля.

Предприятие не выполнило план по пробегу и по количеству перевезенных пассажиров. За год автобусы предприятия проехали 9,2 млн км (88,9% от плана) и перевезли 23,2 млн пассажиров (88,6% от плана). Ситуация с кредиторской задолженностью хоть и улучшалась, но просроченные платежи по лизингу у «ПАТП-1» оставались даже в конце 2022 года.

«Кредиторская задолженность составила 426,6 млн руб. (на уровне начала года), в том числе лизинг – 119,3 млн руб. Просроченная кредиторская задолженность по состоянию на 31.12.2022 составила 85,9 млн руб. (снизилась с начала года в 1,8 раза), в том числе по платежам в бюджет и внебюджетные фонды - 37,8 млн руб., по лизинговым платежам - 11,7 млн руб.»,— сообщили в мэрии.

Средства, выделяемые на развитие, «ПАТП-1» было вынуждено тратить на оплату лизинговых платежей. В 2022 году на оплату лизинга автобусов, взятых в 2019-2020 годах, ушел 121 млн руб. Как ранее сообщал «Ъ-Ярославль», после ухода «ПАТП-1» с маршрутов Ярославля взятые в лизинг автобусы были переданы в Рыбинск.

Как отмечается в отчете мэрии, главное транспортное предприятие Ярославля испытывало постоянный кадровый дефицит водителей и кондукторов. Средняя численность работников «ПАТП-1» в 2022 году составила 770 человек. Это 66% от штатной численности и 88,9% от уровня 2021 года. Данная цифра не учитывает уход водителей после апреля 2023 года, когда предприятие потеряло 23 автобусных маршрута в Ярославле.

Андрей Иванов