Ярославская областная дума утвердила новый штраф за безбилетный проезд

Ярославская областная дума приняла поправки в областной закон «Об административных правонарушениях». Штрафы увеличиваются по 34 позициям, включая безбилетный проезд в общественном транспорте Ярославля, парковку на газонах, попрошайничество, ночной шум и др. Об этом сообщает корреспондент «Ъ-Ярославль».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Проверка оплаты проезда

Фото: департамент транспорта Ярославской области Проверка оплаты проезда

Фото: департамент транспорта Ярославской области

В новом варианте закона значительно вырастет штраф за безбилетный проезд в Ярославле — со 100 руб. он увеличивается до 2 тыс. руб.

«Штрафы 100 рублей в общественном транспорте — это смешно, коллеги. Кодекс об административных правонарушениях принимается для того, что защитить добросовестных граждан от недобросовестных. Это простая норма. Надо в общественном транспорте платить за проезд. Если мы не будем за него платить, у нас не будет нормального общественного транспорта. Во всех регионах вокруг давно штраф по 2,5-3 тыс. руб. Должен быть нормальный штраф, потому что штраф 100 рублей — люди смеются»,— прокомментировал новую норму ярославский губернатор Михаил Евраев.

Глава региона уточнил, что новая сумма штрафов за бесплатный проезд будет действовать пока только в Ярославле и Ярославском районе, где полномочия по транспорту переданы на областной уровень.

«Мы вначале автобусы сделали, а потом штрафы подняли. Обратите внимание, не наоборот. Такие варианты предлагались, но мы на это не пошли»,— добавил Михаил Евраев.

До 3 тыс. руб. вырастут штрафы для граждан за парковку на газонах и нарушение ночной тишины, до 5 тыс. увеличиться штраф за попрошайничество. В 1,5 тыс. руб. оценен штраф за плевание в общественных местах. Тему наказания за плевки в общественных местах прокомментировал глава региона.

«Здорово, что водим эту норму. Мы хотим сделать, чтоб было чисто? Не хотим, ну давайте будем свинячить, где угодно. Ярославскую область нужно содержать в чистоте и вести себя достойно»,— сказал Михаил Евраев.

Поправки в закон «Об административных правонарушениях» депутаты приняли сразу в двух чтениях. Закон вступит в силу после опубликования.

Андрей Иванов