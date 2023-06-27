Подрядчик в Ярославле отсудил 4 млн за проект реновации художественного училища

Арбитражный суд Ярославской области постановил взыскать долг в пользу компании, разрабатывающей проект реновации Ярославского художественного училища. Почти 4,3 млн руб. взыскано с ГКУ «Единая служба заказчика». Об этом «Ъ-Ярославль» рассказали в аппарате уполномоченного по защите прав предпринимателей в Ярославской области.

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Арбитражный суд ЯО



Государственный контракт на проектирование реновации был заключен в 2019 году, но итоговый вариант заказчик работ отказывался принимать и оплачивать выполненные работы. В «Единой службе заказчика» ссылались на то, что проект не прошел госэкспертизу. Деньги за выполненную работу не платились, предлагалось устранить многочисленные недочеты. Причем часть требований по мнению проектировщика выходили за рамки техзадания. Тяжбы в арбитражном суде стороны вели с 2021 года.

«Мы сопровождали нашего заявителя в суде, до этого провели целую серию встреч и со стороны госзаказчика не видели желания идти на компромисс с предпринимателем. Создавалась впечатление, что ситуация намеренно затягивается. На протяжении трех лет подрядчик делал проектно-сметную документацию за свой счет, потратил несколько миллионов, устранял бесконечные замечания, следом появлялись другие. Вместе с тем, долгожданное заключение госэкспертизы предприниматель получил»,— рассказал ярославский бизнес-омбудсмен Альфир Бакиров.

В итоге арбитражный суд постановил взыскать с ГКУ «Единая служба заказчика» 4,5 млн руб. за выполненную работу. После зачета взаимных требований по неустойкам сумма выплаты в пользу подрядчика составит 4,3 млн руб. Ярославский бизнес-омбудсмен назвал решение суда «справедливым».

Андрей Иванов