В ярославской полиции назвали точное число пострадавших в ДТП с автобусом

В ДТП с рейсовым автобусом пострадали 12 пассажиров. Точное количество пострадавших назвали в УМВД по Ярославской области.

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Фото: Прокуратура Ярославской области Место происшествия

Фото: Прокуратура Ярославской области

Как ранее сообщал «Ъ-Ярославль», автобус 23-го маршрута врезался в столб на Тутаевском шоссе. Как отметил начальник областного управления ГИБДД Антон Царев, в салоне автобуса ехало около 40 человек, пострадали 12.

«На настоящее время женщина 1962 года рождения госпитализирована в лечебное учреждение, а также 7 женщин, 3 мужчины и несовершеннолетний мальчик 2008 года рождения нуждаются в амбулаторном лечении»,— отметили в УМВД.

По факту аварии в Следственном комитете возбудили уголовное дело. Отдельную проверку ведет и прокуратура. Перевозчиком на автобусе 23-го маршрута сейчас является ООО «Стартранс».

Андрей Иванов