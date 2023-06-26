«Ярдормост» сообщил о гибели сотрудника на Юбилейном мосту в Ярославле

АО «Ярдормост» сообщил о гибели своего сотрудника на Юбилейном мосту, еще два дорожных рабочих получили травмы. Информация опубликована в официальном заявлении предприятия.

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Фото: УМВД по Ярославской области Место происшествия

Фото: УМВД по Ярославской области

Как ранее сообщил «Ъ-Ярославль», в ночь на 26 июня на Юбилейном мосту грузовик «Ман» врезался в «УАЗ». Водитель легкового автомобиля скончался, еще два дорожных рабочих находятся в больнице. В АО «Ярдормост» подтвердили, что сотрудники предприятия были на работе.

«По предварительной информации, водитель грузовой автомашины произвел наезд на стоящий «УАЗ», за рулем которого находился наш сотрудник Александр Озимов. В результате аварии он погиб на месте, еще двое были госпитализированы с травмами. Ведется проверка. Работа на дорогах опасна, и этот трагический случай напоминает о том, как важно всем соблюдать меры безопасности и требования правил дорожного движения»,— отметили в АО «Ярдормост».

С середины мая предприятие ведет замену покрытия на одном из съездов с Юбилейного моста, работы ведутся в рамках государственного контракта.

Андрей Иванов