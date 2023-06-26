В Ярославле расклейщикам незаконных объявлений будут звонить по 66 раз в день

Мэрия Ярославля организует автодозвон по 66 раз в день за расклейку объявлений в непредназначенных для этого местах. Постановление об автоинформировании подписал мэр Ярославля Артем Молчанов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Столб с объявлениями

Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области Столб с объявлениями

Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

В постановлении определен новый способ борьбы с самовольно размещенной в городе информацией. Речь об объявлениях, которые вешают на деревьях, водосточных трубах, столбах, опорах освещения, уличных ограждениях, а также рисуют на асфальте с помощью трафаретов. В мэрии определили следующий порядок: сначала должностные лица выявляют объявление, звонят по телефону, указанному в бумаге, чтобы подтвердить, что услуга незаконной рекламы реально оказывается. Потом составляют акт о самовольно размещенной информации.

Следующий шаг— мэрия направляет заявку оператору, осуществляющему автодозвон. И на номер телефона, указанный в объявлении, будут звонить каждые 10 минут, сообщая о необходимости снять незаконное объявление. Автодозвон будет продолжаться в течение 10 рабочих дней, в среднем в день компания, разместившая объявление, получит 66 звонков.

Автодозвон отключат, если представитель собственника придет в мэрию и подтвердит, что устранил правонарушение. Постановление мэрии Ярославля вышло 23 июня и уже вступило в законную силу.

Андрей Иванов