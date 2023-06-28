Никита Михалков снял бы фильм о «смутных временах» Ярославля

Никита Михалков считает, что его, как кинорежиссера, заинтересовала бы тема Смутного времени в Ярославле. Так господин Михалков ответил на вопрос «Ъ-Ярославль», предваряя второй показ собственного спектакля «12» в ярославском КЗЦ «Миллениум».

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Фото: Алла Чижова Никита Михалков в КЗЦ "Миллениум"

Фото: Алла Чижова

Ярославль в истории России чаще всего вспоминают применительно к истории основания города Ярославом Мудрым и легендой о медведе, Смутным временем 1612 года, когда город был столицей страны, и Ярославским мятежом 1918 года. Из трех предложенных «Ъ-Ярославль» тем Никита Михалков выбрал Смуту.

«У меня пока не было этих мыслей. Я пока наслаждался и наслаждаюсь Ярославлем без рационального использования этого города в своих интересах. Если предположить, то смутные времена… Абсолютно благословенное место Ярославль. Не хочу быть как бы вежливым гостем. Но когда все это вместе взятое умножается на невероятную ширину Волги, и эта мощь и покой, вместе взятые,— это очень волнует. Меня по крайней мере»,— сказал режиссер.

Режиссер приехал в Ярославскую область второй раз за месяц. 11 июня он был на 600-летнем юбилее обретения Годеновского креста в Ростовском районе, а теперь приехал в Ярославль в рамках гастролей с собственным спектаклем «12». 27 и 28 июня показы постановки проходят в КЗЦ «Миллениум».

Алла Чижова