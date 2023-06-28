«ПАТП-1» в Ярославле через полгода перестанет существовать

Процесс объединения АО «Яргорэлектротранс» (ЯрГЭТ) и АО «ПАТП-1» в Ярославле планируется завершить к концу 2023 — январю 2024 года. Об этом на заседании комиссии муниципалитета по собственности заявил директор обоих транспортных предприятий Денис Пырлог.

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Фото: Пресс-служба мэрии Ярославля ПАТП-1

Фото: Пресс-служба мэрии Ярославля

С 3 августа 2020 года АО «ПАТП-1» является управляющей организацией в АО «Яргорэлектротранс». По словам Дениса Пырлога через полгода должно состояться слияние двух транспортных предприятий в одно — АО «ЯрГЭТ». Как отметил директор, уже три месяца «ПАТП-1» оказывает только услуги заказных перевозок, причем в малом объеме.

«Предприятие прекратило основной вид деятельности по перевозке пассажиров по регулируемым тарифам с 1 апреля текущего года. Сейчас мы оказываем услуги по заказным перевозкам 28 единицами техники. До конца текущего года или январь следующего года два предприятия будут реорганизованы в одно — «Яргорэлектротранс», которое продолжит осуществлять перевозки троллейбусами и трамваями, а также будет осуществлять заказные перевозки автобусами»,— пояснил Денис Пырлог.

Как сообщал «Ъ-Ярославль», убыток АО «ЯрГЭТ» в 2022 году составил 65 млн руб. По словам директора «Яргорэлектротранса» 45 млн убытка связано с новыми правилами по амортизации троллейбусов. Как отметил Денис Пырлог, транспортная реформа привела к потерям кадров не только на «ПАТП-1», но и в «ЯрГЭТ».

«После транспортной реформы у нас есть тенденция перехода квалифицированных кадров в другие транспортные предприятия, потому что заработные платы водителей автобусов на порядок выше, чем водителей трамваев и троллейбусов»,— пояснил Денис Пырлог.

Также директор призвал депутатов пересмотреть критерии эффективности его работы, не делая главной исключительно экономическую составляющую.

«Если я буду эффективно работать для вас, депутатов, то я будут работать неэффективно для своих сотрудников, потому что не буду повышать им заработную плату, не буду обновлять подвижной состав, потому что буду экономить каждую копейку. Этим, наверно, и занимались мои предшественники»,— заявил директор «ПАТП-1» и «ЯрГЭТ».

Андрей Иванов