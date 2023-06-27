Ярославский губернатор рассказал подробности переезда правительства в новое здание

Губернатор Ярославской области Михаил Евраев объяснил приобретение правительством нового здания необходимостью развивать туристические пространства в центре Ярославля и снижать затраты областного бюджета на содержание объектов культурного наследия. Главу региона цитирует пресс-служба ярославского правительства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Центр Ярославля

Фото: Ъ-Ярославль Центр Ярославля

Фото: Ъ-Ярославль

Как ранее сообщал «Ъ-Ярославль» планируется в 2024 году приобрети за 700 млн руб. готовый объект недвижимости и перевести туда департаменты, которые сейчас размещаются в исторических зданиях в зоне ЮНЕСКО.

«Центр должен быть в первую очередь отдан под туристические и рекреационные объекты —кафе, рестораны, отели, новые точки притяжения для гостей города. Поэтому мы хотим приобрести одно здание и туда переместить максимальное количество наших структурных подразделений, которые сейчас занимают помещения в центре города. А эти здания мы продадим инвесторам»,— разъяснил Михаил Евраев.

Глава региона добавил, что сейчас из областного бюджета тратится значительное количество средств на содержание зданий департаментов. В случае продажи объектов инвесторам и переводу структурных подразделений правительства под одну крышу получится сэкономить значительный финансовый ресурс.

«Это принесет нам новые налоговые поступления и поможет содержать культурное и историческое наследие в достойном виде, без дополнительных расходов из бюджета. В итоге все выигрывают — жители, правительство, бизнес, гости региона»,— подытожил губернатор.

Михаил Евраев отметил, что в планах правительства области сделать центр в Ярославля пешеходным. Пешеходные зоны появятся и в других городах региона — Переславле, Данилове, Угличе, Ростове, Рыбинске.

Андрей Иванов