Ярославские коммунисты определились с кандидатами в областную думу

Ярославский обком КПРФ выдвинул кандидатов в депутаты областной думы по всем 34 одномандатным округам, а также 45 претендентов по партийным спискам. Списки кандидатов «Ъ-Ярославль» предоставили в областном комитете партии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Конференция ярославского обкома КПРФ

Фото: Ярославский обком КПРФ Конференция ярославского обкома КПРФ

Фото: Ярославский обком КПРФ

В выборах депутатов Ярославской областной думы VIII созыва примут участие действующие депутаты думы от КПРФ Эльхан Мардалиев, Валерий Байло, Елена Кузнецова, Денис Демин, Алексей Филиппов, Константин Гриднев. Не выдвинуты от КПРФ на новый срок депутаты Андрей Ершов, Светлана Белова и Андрей Тихомиров.

Идущие на новый срок действующие депутаты, кроме Константина Гриднева, возглавили еще и территориальные группы партийного списка КПРФ. В Рыбинске первым номером территориальной группы будет первый секретарь обкома КПРФ Михаил Парамонов. При этом лидер партии не стал выдвигаться в одномандатном округе.

Из известных представителей КПРФ в выборах примет участие депутат муниципалитета Евгения Овод, бывший депутат областной думы Александр Дыма, экс-депутат муниципалитета Наталия Бобрякова.

В некоторых одномандатных округах намечается противостояние действующих депутатов от разных фракций. Так за победу в округе №1 в Дзержинском районе будут бороться депутаты Александр Гончаров («Единая Россия») и Денис Демин (КПРФ), в округе №9 намечается противостояние депутатов Максима Вахрукова («Единая Россия») и Алексея Филиппова (КПРФ), в округе №24 выдвинулись Андрей Юдаев (Единая Россия) и Константин Гриднев (КПРФ).

Еще в двух округах действующим депутатам предстоит бороться с бывшими. Так в округе №5 соперником депутата областной думы от КПРФ Елены Кузнецовой будет экс-депутат муниципалитета, директор АО «Центр» Михаил Писарец, выдвинутый «Единой Россией». А в округе №6 депутат облдумы от «ЕР» Теймураз Бараташвили получил в оппоненты бывшего депутата муниципалитета Наталию Бобрякову.

Выборы в областную думу пройдут с 8 по 10 сентября. Помимо традиционных выборов на избирательном участке, в Ярославской области вновь пройдет и дистанционное электронное голосование.

Андрей Иванов