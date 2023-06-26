Собственникам загрязненной «зелеными маслами» земли в Ярославле выделили компенсации

На возмещение собственникам стоимости земельных участков, загрязненных «зелеными маслами», выделено 65,8 млн руб. Об этом на заседании бюджетного комитета думы заявил директор регионального департамента финансов Алексей Долгов.

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Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области Территория с "зелеными маслами"

Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

Деньги выделяются из областного бюджета. 26 июня за соответствующую поправку проголосовал бюджетный комитет думы, 27 июня вопрос будет рассмотрен на пленарном заседании думы. Как ранее сообщал «Ъ-Ярославль», о необходимости реквизиции у собственников земельных участков, расположенных на территории бывшего сажевого завода, в феврале 2023 года говорил губернатор Михаил Евраев.

28 февраля вышло постановление правительства области о реквизиции 11 земельных участков, из которых 9 полностью, а еще 2 частично загрязнены «зелеными маслами». Как подчеркивал Михаил Евраев, «собственники получат компенсации по рыночной стоимости». Спустя четыре месяца средства на эти цели заложены в бюджет.

Один из собственников обжаловал постановление мэрии Ярославля об объявлении загрязненной земли зоной ЧС, что стало основанием для ее последующей реквизиции. Иск до сих пор находится на рассмотрении Кировского районного суда. Согласно карточке дела, очередное заседание назначено на 14 июля.

Андрей Иванов