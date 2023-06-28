В муниципальной похоронной компании Ярославля объяснили убытки

В 2023 году АО «Специализированная служба по вопросам похоронного дела» города Ярославля останется убыточной. Об этом на заседании комиссии по собственности заявил руководитель предприятия Алексей Косогоров.
Кладбище в Ярославле
Фото: Пресс-служба мэрии Ярославля
Как ранее сообщал «Ъ-Ярославль», в 2022 году предприятие, собственником которого является мэрия Ярославля, показало убыток в 11 млн руб. По словам директора службы к убыткам привело сокращение главной, по сути, монопольной услуги предприятия по копке могил.
«Что касается убытка, то это объективные причины, связанные с уходом одной из самых маржинальных услуг. Это копка могил. После предписания ФАС все предприниматели в городе стали сами копать. У нас ушла эта выручка. Плюс зацепом пошло. Раньше кто приходил и оплачивал копку, получал еще и другие услуги. Отсюда и другие ритуальные услуги от нас стали уходить»,— рассказал Алексей Косогоров.
Директор «Специализированной службы по вопросам похоронного дела» считает, что в 2023 году тенденция сохранится, и предприятие снова сгенерит убытки. Более того, прибыль в 900 тыс. руб., полученная в 2021 году, объяснялось продажей здания, а не главным видом деятельности. Хотя определенные меры по выводу предприятия из кризиса предпринимаются.
«В предыдущие годы ритуальные услуги отходили на второй план. А сейчас мы работаем по заполнению магазина, по цифровизации бизнеса, чтобы мы были узнаваемы в электронном поле — продающий сайт и так далее»,— рассказал Алексей Косогоров.