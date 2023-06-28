В муниципальной похоронной компании Ярославля объяснили убытки

В 2023 году АО «Специализированная служба по вопросам похоронного дела» города Ярославля останется убыточной. Об этом на заседании комиссии по собственности заявил руководитель предприятия Алексей Косогоров.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Кладбище в Ярославле

Фото: Пресс-служба мэрии Ярославля Кладбище в Ярославле

Фото: Пресс-служба мэрии Ярославля

Как ранее сообщал «Ъ-Ярославль», в 2022 году предприятие, собственником которого является мэрия Ярославля, показало убыток в 11 млн руб. По словам директора службы к убыткам привело сокращение главной, по сути, монопольной услуги предприятия по копке могил.

«Что касается убытка, то это объективные причины, связанные с уходом одной из самых маржинальных услуг. Это копка могил. После предписания ФАС все предприниматели в городе стали сами копать. У нас ушла эта выручка. Плюс зацепом пошло. Раньше кто приходил и оплачивал копку, получал еще и другие услуги. Отсюда и другие ритуальные услуги от нас стали уходить»,— рассказал Алексей Косогоров.

Директор «Специализированной службы по вопросам похоронного дела» считает, что в 2023 году тенденция сохранится, и предприятие снова сгенерит убытки. Более того, прибыль в 900 тыс. руб., полученная в 2021 году, объяснялось продажей здания, а не главным видом деятельности. Хотя определенные меры по выводу предприятия из кризиса предпринимаются.

«В предыдущие годы ритуальные услуги отходили на второй план. А сейчас мы работаем по заполнению магазина, по цифровизации бизнеса, чтобы мы были узнаваемы в электронном поле — продающий сайт и так далее»,— рассказал Алексей Косогоров.

Андрей Иванов