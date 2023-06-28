Муниципальная похоронная компания в Ярославле стала убыточной

АО «Специализированная служба по вопросам похоронного дела» города Ярославля (принадлежит мэрии Ярославля) по итогам 2022 года получила убыток 11,6 млн руб. при планируемой прибыли в 400 тыс. руб. Данные приводятся в отчете мэрии, предоставленном депутатам муниципалитета Ярославля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Кладбище в Ярославле

Фото: Пресс-служба мэрии Ярославля Кладбище в Ярославле

Фото: Пресс-служба мэрии Ярославля

По итогам 2021 года предприятие показывало прибыль в 900 тыс. руб. Полученный АО убыток в 11 млн руб. в мэрии объяснили снижением выручки по основному виду деятельности — организации похорон. За год муниципальное АО оказало 1 874 услуги по захоронению, это 78,9% от планируемого объема. Выручка «Специализированной службы по вопросам похоронного дела» составила 101,2 млн руб., это только 85,6% от плана.

«На формирование отрицательного финансового результата повлияло значительное сокращение выручки от реализации услуг по захоронению по причине снижения количества их предоставления. При этом общие расходы общества увеличились, что и привело к получению убытка»,— отметили в мэрии.

В мэрии добавили, что стоимость чистых активов предприятия стала меньше величины уставного капитала акционерного общества, что по мнению городских властей свидетельствует «о неудовлетворительном положении дел в финансово-хозяйственной деятельности и может привести к невозможности исполнения обществом своих обязательств, а в дальнейшем — к его ликвидации».

В «Специализированной службе по вопросам похоронного дела» в 2022 году работало 140 человек, среднемесячный доход работников составил 31 874,7 руб.

Андрей Иванов