«Яргорэлектротранс» получил убытки в 65 млн рублей

АО «Яргорэлектротранс» (ЯрГЭТ) в 2022 году показал убыток в сумме убыток 65,2 млн руб. при планируемом нулевом финансовом результате. Об этом сообщается в информации мэрии Ярославля, предоставленной депутатам муниципалитета.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Яргорэлектротранс

Фото: Андрей Иванов / Коммерсантъ Яргорэлектротранс

Фото: Андрей Иванов / Коммерсантъ

АО «ЯрГЭТ» в 2022 году не выполнило план по перевозкам пассажиров и пробегу. За год на троллейбусах и трамваях было перевезено 18,5 млн пассажиров (98,3% от плана), электротранспорт проехал 7,9 млн км (88,6% от плана). Основными причинами невыполнения плана по пробегу названы сбои движения, техническая неисправность подвижного состава, а также недостаток в «Яргорэлектротрансе» водителей — работал 281 человек при штате в 401.

«Кредиторская задолженность по состоянию на 31.12.2022 составила 270,5 млн руб. (101,6% к уровню задолженности на начало года), из нее просроченная - 3,5 млн руб., в том числе перед внебюджетными фондами – 3,4 млн руб. (на начало года просроченная кредиторская задолженность составляла 33,1 млн руб.)»,— отметили в мэрии.

Деятельность «Яргорэлектротранса» в 2022 году в мэрии признали неэффективной. Причина — полученные предприятием убытки и критическая платежеспособность.

Андрей Иванов