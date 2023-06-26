Структуры ярославского правительства переселят за 700 млн рублей

Ярославское правительство в 2024 году планирует потратить 700 млн руб. для приобретения административного здания с последующим размещением в нем органов исполнительной власти региона. Об этом на заседании бюджетного комитета областной думы сообщил заместитель председателя правительства Ярославской области Денис Хохряков.

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Фото: Ъ-Ярославль Центр Ярославля

Фото: Ъ-Ярославль

Вопрос обсуждался в рамках внесения губернатором поправок в закон «О областном бюджете» на 2023-2025 годы. По словам господина Хохрякова всего в Ярославской области 38 органов исполнительной власти, в которых работает 1200 человек. Сейчас они размещены в зданиях общей площади более 11 тыс. кв. м. В правительстве готовы потратить 700 млн на приобретение в 2024 году недвижимости площадью в 6500 кв. м. для размещения в нем департаментов и иных региональных структур, которые сейчас занимают здания-объекты культурного наследия в зоне ЮНЕСКО.

«Ведётся проработка вопроса передислоцирования всех органов власти, которые находятся в исторической области ЮНЕСКО. Это памятники культурного наследия. Ориентировочно каждый где-то около 800-1200 кв. м.»,— рассказал Денис Хохряков.

В частности, исторические здания в центре Ярославля занимают региональные департаменты культуры, образования и финансов. Как считают в правительстве, затраты на приобретение готового здания окупятся, потому что на содержание и ремонт объектов культурного наследия требуется куда больше средств.

В правительстве рассматривали перевод региональных органов в здание бывшей детской больницы на проспекте Ленина, но отказались из-за высоких затрат на ремонт объекта.

«Мы его рассматривали для ремонта и переезда туда, минимум 1 млрд руб. нужно, чтобы восстановить его и принять органы исполнительной власти»,— сообщил Денис Хохярков.

Как ранее сообщал «Ъ-Ярославль», здание бывшей детской больницы на проспекте Ленина вместе с землей будет выставлено на продажу в 2023 году.

Андрей Иванов