Экс-инспектор Ространснадзора в Ярославле может сесть на 8 лет за «транспортную дань»

Бывший заместитель главного государственного инспектора госавтодорнадзора Восточного межрегионального управления государственного автодорожного надзора (МУГАДН) Ространснадзора Алексей Кирьянов может сесть на 8 лет за взятки. Такое наказание для экс-инспектора запросила прокуратура.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Алексей Кирьянов

Фото: Андрей Иванов / Коммерсантъ Алексей Кирьянов

Фото: Андрей Иванов / Коммерсантъ

Уголовное дело господина Кирьянова Ярославский районный суд рассматривает с февраля 2023 года. Как рассказывал «Ъ-Ярославль» в материале «Транспортная дань», бывший инспектор Ространснадзора обвиняется в трех эпизодах получения взяток от ярославских перевозчиков на общую сумму в 600 тыс. руб. Свою вину подсудимый признает.

30 июня на судебном процессе прошло финальное заседание. Как рассказали «Ъ-Ярославль» в региональной прокуратуре, гособвинение требует приговорить Алексея Кирьянова к 8 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима и штрафу в 3 млн руб. В пресс-службе Ярославского областного суда добавили, что приговор по уголовному делу будет оглашен 4 июля.

Андрей Иванов