Ярославского налоговика подозревают в получении взяток

Бывшего начальника отдела межрайонной инспекции управления Федеральной налоговой службы по Ярославской области подозревают в получении взяток. Об этом сообщает пресс-служба управления Следственного комитета России по Ярославской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран СУ СКР по Ярославской области

Фото: СУ СК РФ по Ярославской области СУ СКР по Ярославской области

Фото: СУ СК РФ по Ярославской области

Следствие считает, что деньги 37-летней сотруднице налоговой инспекции передавал руководитель одной из коммерческих фирм Ярославля. По версии СКР за сумму в 370 тыс. руб. налоговик должна была информировать бизнесмена о мероприятиях налогового контроля и оказывать ему «общее покровительство».

В СКР сообщили, что взятку начальник отдела инспекции ФНС получила в октябре 2022 года, второй транш в сумме 30 тыс. руб. ей был переведен в марте 2023 года.

«В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками УФСБ России по Ярославской области преступная деятельность подозреваемой была пресечена. В настоящее время следователем продолжается проведение необходимых действий, направленных на сбор и закрепление доказательственной базы»,— отметили в СКР.

В отношении 38-летнего бизнесмена также возбуждено уголовное дело по статье «Дача взятки в крупном размере».

Андрей Иванов