Чиновница из Рыбинска стала фигурантом уголовного дела о туристическом теплоходе

В Рыбинске возбуждено уголовное дело по факту превышения должностных полномочий бывшим начальником управления культуры местной администрации. Об этом сообщили в Северо-Западной транспортной прокуратуре.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Туристический теплоход

Фото: Северо-Западная транспортная прокуратура Туристический теплоход

Фото: Северо-Западная транспортная прокуратура

Ярославская транспортная прокуратура проверила исполнение законодательства в сфере закупок при реализации муниципальной программы «Развитие культуры и туризма в городском округе Рыбинск». В центре внимания ведомства оказалась закупка теплохода «Бурлак».

«Установлено, что руководитель управления культуры администрации городского округа город Рыбинск в целях создания преимуществ отдельным коммерческим организациям допустила факты нецелевого использования денежных средств. Так, в рамках муниципальной программы за 7 млн руб. приобретен не отвечающий требованиям безопасности пассажирский теплоход. На его ремонт потрачено более 1,8 млн руб.»,— рассказали в прокуратуре.

Материалы проверки были направлены в следственные органы, итогом стало возбуждение уголовного дела по статье «Превышение должностных полномочий». Как пояснили «Ъ-Ярославль» в администрации Рыбинска, на момент проведения закупки должность начальника управления культуры занимала Марина Воронина, с октября 2022 года она в администрации не работает.

Это уже второе уголовное дело, связанное с теплоходом. Первое было возбуждено в октябре 2022 года по статье «Оказание услуг, не отвечающих жизни и здоровью потребителей». Тогда по итогам проверки транспортной прокуратуры эксплуатация теплохода «Бурлак» была запрещена.

Андрей Иванов