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В Ярославле на Юбилейном мосту грузовик сбил водителя и дорожных рабочих

В Ярославле грузовик «Ман» врезался в стоящие на Юбилейном мосту автомобили. Один человек погиб, двое госпитализированы. О ДТП сообщает пресс-служба УМВД по Ярославской области.

Фото: УМВД по Ярославской области

Фото: УМВД по Ярославской области

Авария случилась около 2:30 ночи 26 июня. По предварительной информации, водитель грузовика «Ман» наехал на стоящие на мосту автомобили «УАЗ» и Ford Focus. 58-летний водитель «УАЗ» погиб на месте происшествия, двух дорожных рабочих доставили в больницу.

В УМВД проводят проверку по данному факту. Как ранее сообщал «Ъ-Ярославль», на Юбилейном мосту с мая ведутся ремонтные работы на одном из съездов.

Алла Чижова

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