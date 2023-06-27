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В ДТП с автобусом в Ярославле пострадал подросток

В Ярославле в результате ДТП с автобусом на Тутаевском шоссе пострадал подросток, сейчас он находится в больнице. Об этом «Ъ-Ярославль» сообщили в региональном департаменте здравоохранения.

Фото: УМВД по Ярославской области

Фото: УМВД по Ярославской области

В ведомстве пояснили, что в больницу им. Соловьева на скорой после ДТП было доставлено 8 человек. Из них один был госпитализирован в состоянии средней тяжести, остальные отпущены на амбулаторное лечение.

Среди пострадавших оказался подросток, его доставили в Областную детскую больницу. Сейчас он находится под наблюдением. Как уточнили в депздраве, скорее всего несовершеннолетнему госпитализация не понадобится.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что на Тутаевском шоссе автобус въехал в столб, 9 пассажиров доставлено в больницу. По предварительной информации, водитель рейсового автобуса не справился с управлением. Известно, что автобус выполнял рейс по 23 маршруту. Данный маршрут обслуживает ООО «Стартранс». По факту ДТП возбуждено уголовное дело.

Алла Чижова

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