Для ярославских чиновников хотят купить новые «Тойоты»

ГКУ ЯО «Транспортная служба правительства Ярославской области» закупает шесть седанов цвета черный металлик. Конкурсная документация размещена на портале госзакупок.

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Аукцион по приобретению машин объявлен 30 июня. Указывается, что автомобили нужны для обслуживания лиц, замещающих государственные должности Ярославской области. Начальная цена контракта определена в 27,3 млн руб. В проекте контракта марка автомобилей не называется, однако в размещенном здесь же запросе цен приводятся данные о стоимости «Тойоты Камри».

В описании объекта закупки отмечается, что седаны должны быть новыми, без технической эксплуатации, не ранее 2022 года выпуска, не находится в залоге или под арестом. Автомобили должны быть моноприводными, с автоматической коробкой передач, иметь датчики парковки, круиз- и климат-контроли, а также два цветных дисплея для комфортного пребывания водителя и пассажира в салоне.

Поставщик машин станет известен 13 июля, срок поставки определен до 15 декабря 2023 года.

Андрей Иванов