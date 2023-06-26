В Ярославле выставят на продажу здание бывшей детской больницы

В Ярославской области собираются продать 12 объектов недвижимости, включая здание бывшей детской больницы №1 в Ярославле. Проект корректировки плана приватизации внесен губернатором в Ярославскую областную думу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Здание бывшей больницы №1

Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области Здание бывшей больницы №1

Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

Детская больница №1 на проспекте Ленина в Ярославле была закрыта осенью 2017 года из-за обнаруженных трещин в здании. С тех пор здание, находящееся в областной собственности, пустует. Теперь объект планируется включить в прогнозный план приватизации и продать в 2023 году. Вместе со зданием продается и земельный участок под ним. Каких-либо обременений продажа не предполагает.

Вместе с бывшей детской больницей в прогнозный план приватизации хотят включить еще 11 объектов. В список на приватизацию попали аптека в Угличе, помещения на улицах Закгейма, Маланова, Калмыковых и Большая Любимская в Ярославле, здания ветеринарных участков в Первомайском и Пошехонском районах, контора лесничества в Любимском МР, битумохранилище в Некрасовском районе.

Продажа объектов одобрена постановлением правительства Ярославской области от 21 июня 2023 года. За все 12 объектов в областном правительстве собираются получить 136 млн руб.

Андрей Иванов