Ярославская область первой в стране начнет штрафовать за плевки

Штрафы за плевки в общественных местах, введенные 27 июня Ярославской областной думой, оказались первыми в России. Об этом глава Ярославской области Михаил Евраев сообщил на встрече с режиссером Никитой Михалковым 28 июня.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Михаил Евраев на встрече с Никитой Михалковым

Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области Михаил Евраев на встрече с Никитой Михалковым

Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

Штраф за плевки внесен в статью 17 областного закона об административных правонарушениях. Ранее такой нормы не было, штрафовали только за отправление естественных надобностей в общественных местах. Как ранее сообщал «Ъ-Ярославль», губернатор в ходе своего выступления в думе объяснил введение нормы необходимостью соблюдать чистоту в Яролславской области и «не свинячить». На встрече с Никитой Михалковым глава региона продолжил тему.

« Мы приняли новый кодекс об административных правонарушениях. И первыми в стране и третьими в мире ввели ответственность за плевки. Всего две страны в мире имеют такую административную ответственность — это Сингапур и Казахстан. И вот теперь появилась третья страна — Российская Федерация, потому что мы ввели»,— заявил Михаил Евраев.

Кинорежиссер отреагировал с улыбкой, и новое начинание одобрил. «Красиво», «Абсолютно правильно»,— ответил Никита Михалков губернатору.

Штраф за плевок в общественном месте в Ярославской области составит 1500 руб. Если в течение года правонарушение будет совершено повторно, то наказание вырастет до 3 тыс. Что именно понимать под общественным местом, в законе прописали. Оштрафовать могут за плевки на улицах, скверах, парках, дворах, детских площадках и пляжах, во время культурно-массовых и спортивных мероприятий. Также власти смогут привлечь к административной ответственности за плевок в лифте, подъезде и на лестничной клетке.

Алла Чижова