В Ярославской области в 10 раз вырастет штраф за попрошайничество

В Ярославской области планируется увеличение штрафных санкций за нарушение условий купания и попрошайничество. Соответствующие поправки в областной закон «Об административных правонарушениях» внес в облдуму губернатор Михаил Евраев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Правительство Ярославской области

Фото: Андрей Иванов / Коммерсантъ Правительство Ярославской области

Фото: Андрей Иванов / Коммерсантъ

По действующей норме штраф за попрошайничество и приставание к гражданам с целью гадания может составить минимальную сумму в 500 руб. Максимальную — до 2 тыс. руб. В поправках, внесенных в думу, вводится фиксированная сумма штрафа для гадалок и попрошаек — 5 тыс. руб.

Также губернатор предлагает увеличить наказание за купание в пьяном виде и в запрещенных местах. Сейчас купание в запрещенном месте или заплывание за буйки стоит 1 тыс. руб. В качестве меры наказания возможно и предупреждение. По новой норме штраф вырастет и составит 3 тыс. руб.

Административное наказание за купание в пьяном виде предлагается увеличить с 3 до 4 тыс. руб. За выход на лед хотят выписывать штраф в 5 тыс. руб. В такую же сумму обойдется пробивание лунок для рыбной ловли в районе ледовой переправы.

Андрей Иванов