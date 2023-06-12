Традиционного затишья не будет

События в автобизнесе и в жизни рядовых автовладельцев после ввода войск России на Украину.

Следите за онлайн-трансляцией здесь.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран

АвтоВАЗ намерен представить новую Lada Granta летом 2024-го года. Лондонский суд отказал во въезде в Великобританию Никите Мазепину. Администрация Шебекинского городского округа аннулирует штрафы автомобилистам, которые превысили скорость во время выезда из-под обстрелов. Автопарк Министерства природных ресурсов и экологии России обновлен электромобилями Evolute i-PRO. Дату поступления в продажу иранского седана Saipa обещают объявить позже. Бывшие активы российского автозавода Toyota продадут концерну «Алмаз-Антей». Производство ABS в России стартовали в Костроме.

День 473-й. 11 июня. Воскресенье

11.06.2023 19:18

«Далеко не всегда те цены, которые устанавливают дилерские центры, соответствуют пожеланиям производителя. Более того, дилеры зачастую устанавливают дополнительное оборудование, отказываясь продавать автомобили без него. <...> Что касается Lada, то по тем данным, которые сейчас доступны, некоторые компании ставят цену даже больше 2 млн руб», — комментирует ситуацию с завышением цен на Lada Vesta NG гендиректор агентства Vector Market Research Дмитрий Чумаков.

11.06.2023 09:54

АвтоВАЗ проводит проверку в отношении трех дилерских центров в Москве после сообщений о повышении цен на автомобили Lada Vesta NG. Автопроизводитель также приостановил отгрузку новых Lada Vesta в эти центры со вчерашнего дня, 10 июня.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

День 472-й. 10 июня. Суббота

10.06.2023 05:58

АвтоВАЗ намерен представить новую Lada Granta через год — летом 2024-го, сообщил президент компании Максим Соколов. По словам главы компании, речь идет о «новом семействе автомобилей» со своим названием.

День 471-й. 9 июня. Пятница

09.06.2023 20:20

Иранский седан Saipa пока не доехал до России. У импортеров машин бренда возникли трудности с их ввозом. Планировалось, что продажи автомобилей начнутся в июне. Однако первая партия задерживается, сказано на российском сайте марки. Дату поступления обещают объявить позже.

09.06.2023 18:31

Впервые в истории оптовые цены на бензин АИ-95 в европейской части России достигли 64,5 тыс. руб. за тонну, что на 1,41% больше, чем было на открытии торгов на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи. Оптовые цены на бензин АИ-92 составили 55,98 тыс. руб. за тонну (+1,35%), что является крупнейшим показателем с августа 2021 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

09.06.2023 16:11

Президент Владимир Путин заявил, что Россия не будет отгораживаться от мировой экономики и все производить самостоятельно. «Но по критически важным, конечно, лучше бы нам быть независимыми. Самодостаточность — основа суверенитета»,— отметил президент. Лидерами по потенциалу импортозамещения стали производители в том числе автомобилей (33%).

09.06.2023 12:17

Глава АвтоВАЗа Максим Соколов на выставке «Евразия — наш дом» в Сочи поделился ближайшими планами компании. Выпуск автомобиля Lada Aura в 2024 году, по его словам, возможен при достаточной господдержке. Стоимость нового авто «будет существенно выше 2 млн руб.». Производство автомобилей Lada Granta с антиблокировочной системой тормозов планируется возобновить летом текущего года.

День 470-й. 8 июня. Четверг

08.06.2023 22:36

Лондонский суд отказал во въезде в Великобританию Никите Мазепину, гонщику и сыну российского бизнесмена Дмитрия Мазепина. В начале мая Мазепин подал иск с требованием признать санкции против него незаконными и запросил временно снять ограничения на въезд в страну до рассмотрения основного иска, которое назначено на июль. Его адвокаты объяснили это тем, что большая часть английских команд«Формулы 1 набирает пилотов на сезон 2024 года этим летом, а в случае любой задержки он не сможет возобновить участие в гонках в 2024 году.

Суд в Лондоне заявил, что ничто не мешает представителям Никиты Мазепина вести переговоры с британскими командами за него, в то время как выдача разрешения на въезд господину Мазепину нанесет ущерб «ощутимой надежности британских санкций».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виталий Смольников, Коммерсантъ Фото: Виталий Смольников, Коммерсантъ

08.06.2023 21:27

Администрация Шебекинского городского округа сообщила, что аннулирует штрафы автомобилистам, которые превысили скорость во время выезда из-под обстрелов с 1 по 6 июня.

08.06.2023 14:15

«АвтоВАЗ» анонсировал новую модификацию седана Lada Vesta — удлиненное исполнение Aura. «Автомобиль Lada Vesta Aura — удлиненная версия, которая вполне может использоваться для нашего госзаказа, для чиновников. Даже имеет ответ Aurus небольшой, — Aura — Aurus — созвучно», — сказал глава «АвтоВАЗа» Максима Соколова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: АвтоВАЗ Фото: АвтоВАЗ

08.06.2023 12:18

Автопарк Министерства природных ресурсов и экологии России обновлен электромобилями Evolute i-PRO, которые выпускаются в Липецкой области.

08.06.2023 09:28

Федеральное дорожное агентство «Упрдор "Тамань"» сообщило, что движение транспорта по Крымскому мосту возобновили. Его перекрывали в связи с проведением антитеррористических учений.

08.06.2023 08:53

Минпромторг разработал проект постановления правительства о продаже 100-процентной доли подведомственного ФГУП НАМИ в ООО «Шушары-Авто», которому переданы бывшие активы российского автозавода японской Toyota. Долю продадут концерну «Алмаз-Антей», который планирует наладить на этой площадке выпуск грузовиков, а также электрокроссовера E-Neva к 2026 году.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Toyota Фото: Toyota

08.06.2023 01:04

Рынок автокредитования бьет рекорды докризисного 2021 года, но только по сумме выдач. Количество выданных автокредитов восстанавливается значительно медленнее. Предложение автомобилей по-прежнему ограничено, а растущие цены часто становятся значимым препятствием для покупки даже с привлечением кредитных средств.

День 469-й. 7 июня. Среда

07.06.2023 18:27

МВД РФ предлагает ограничить право на управление автомобилем для тех, кто имеет ограничения в едином реестре воинского учета — проект ведомственного приказа.

07.06.2023 13:37

Коллегия присяжных в Мосгорсуде отказалась признать Виталия Кольцова, бросившего два «коктейля Молотова» в автозак в мае 2022 года, виновным в покушении на 12 сотрудников Росгвардии (ст. 317 УК). Об этом сообщил его адвокат Алан Гамазов. Однако Виталия Кольцова признали виновным в умышленном поджоге автозака.

07.06.2023 13:08

Сенатор Эдуард Исаков считает нужным сократить для присоединенных регионов переходный период для замены государственных регистрационных знаков машин на российские. Эдуард Исаков заявил, что если водители с украинскими номерами превышают скорость, то их невозможно привлечь к ответственности с помощью камер. Он уточнил, что наличие штрафов в отношении машин с иностранными номерами проверяют таможенники на границе. «Но с новыми территориями у нас нет границы»,— напомнил господин Исаков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

07.06.2023 06:36

Производство ABS в России начнется в Костроме, первые серийные поставки российским автопроизводителям стартуют 1 июля, сообщил замглавы Минпромторга Василий Шпак. Господин Шпак добавил, что в РФ удалось импортозаместить в частности электронные блоки управления, жгутовую продукцию и частично датчики. Замглавы Минпромторга также заявил, что в министерстве планируют и дальше увеличивать долю отечественных компонентов в автопроме.

День 468-й. 6 июня. Вторник

06.06.2023 21:27

На КамАЗе планируют нарастить долю на рынке грузовиков за счет вывода на рынок в июне своего первого тяжелого самосвала на базе поколения К5, воспользовавшись ростом спроса в этом сегменте. На КамАЗе надеются на рост рынка в 2023 году до рекордных за последние годы 100 тыс. грузовиков.

06.06.2023 18:56

Президент России Владимир Путин поручил правительству рассмотреть вопрос о разработке требований к локализации производства автомобилей для использования в такси и каршеринге.

«Рассмотреть вопрос о разработке и применении требований к локализации производства автомобилей, используемых при оказании услуг по перевозке пассажиров легковым такси и услуг каршеринга»,— сказано в документе, опубликованном на сайте Кремля.

06.06.2023 18:44

Президент Владимир Путин поручил рассмотреть возможность выдачи разрешений на продажу предприятий, находящихся под контролем иностранцев из недружественных стран, только с согласия региональных властей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

06.06.2023 14:26

В мае продажи новых легковых автомобилей и легкого комтранса в России выросли на 112,1% год к году, до 51,5 тыс. штук. За первые пять месяцев 2023 года в стране было продано 228,5 тыс. автомобилей. Это на 26% меньше, чем за аналогичный период 2022-го.

06.06.2023 14:24

Правительство Италии обеспокоено тем, что Pirelli, выкупленная ChemChina еще в 2015 году, со временем может оказаться под полным контролем Китая. Опасения властей настолько велики, что они готовы даже отменить сделку, которая была заключена восемь лет назад,— мера, которая может стать опасным прецедентом с юридической точки зрения и серьезно подорвать отношения двух стран.

06.06.2023 11:57

Австралия готовится поставить Киеву бронемашины Hawkei в новом пакете помощи.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бронемашина Hawkei

Фото: Michal Derela / Wikimedia Бронемашина Hawkei

Фото: Michal Derela / Wikimedia

06.06.2023 10:51

В очереди на Керченскую переправу стоят более 190 автомобилей.

06.06.2023 00:58

В этом году на рынке легковых автомобилей не будет традиционного летнего затишья: дилеры и эксперты прогнозируют продажи на уровне весенних месяцев (около 80 тыс. машин).

День 467-й. 5 июня. Понедельник

05.06.2023 12:03

Рынок легковых автомобилей в мае показал рост в 2,6 раза, однако оказался ниже апрельского результата. Всего было продано 72,2 тыс. машин, из которых более 30% пришлось на Lada. Бестселлером остается модель Granta. В топ-5 вошли Haval Jolion, Geely Coolray, Lada Niva Travel и Chery Tiggo 7 Pro Max.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

05.06.2023 09:58

Группа S8 Capital Армена Саркисяна планирует купить завод японского производителя Bridgestone в Ульяновске, переговоры ведутся с февраля, закрыть сделку планируется до конца года.

05.06.2023 00:01

По итогам 2023 года портфель автокредитования может вырасти на 14–16%, до 1,4 трлн руб. Это выше показателей 2021 года. Однако важно учитывать, что портфель будет расти преимущественно за счет увеличения среднего чека и удлинения сроков кредитования. В количественном выражении рынку еще далеко до восстановления: дефицит автомобилей, в том числе подержанных, сохраняется.

Следите за онлайн-трансляцией здесь.