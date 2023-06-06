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Коммерсантъ FM
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Путин предложил не разрешать продажу подконтрольных иностранцам компаний без согласия региональных властей

Президент Владимир Путин поручил рассмотреть возможность выдачи разрешений на продажу предприятий, находящихся под контролем иностранцев из недружественных стран, только с согласия региональных властей. Об этом говорится в перечне поручений по итогам заседания президиума Госсовета 4 апреля. Поручение дано правительство, доклад необходимо представить до 15 июня 2023 года.

«Обеспечить в ходе подготовки решений о выдаче разрешений на осуществление сделок, влекущих за собой изменение контроля над российскими хозяйственными обществами, находящимися в собственности иностранных лиц недружественных государств, рассмотрение мнений высших должностных лиц субъектов РФ, на территориях которых находятся такие хозяйственные общества»,— говорится в поручении.

В сентябре 2022 года в России был введен особый порядок операций с долями в российских обществах с ограниченной ответственностью для лиц из недружественных стран. Сделки с долями ООО с участием резидентов недружественных стран стали возможны исключительно по согласованию с правительственной комиссией по контролю за иностранными инвестициями. В марте 2023 года стало известно, что компании из недружественных стран при выходе из российских активов должны заплатить добровольный взнос, составляющий от 5% рыночной стоимости.

Средства от добровольных взносов в федеральный бюджет при совершении сделок по отчуждению активов иностранных резидентов из недружественных государств пойдут на развитие туристической инфраструктуры. По данным Financial Times, разрешения Минфина на продажу активов в России ждут около 2 тыс. зарубежных компаний.

Подробнее читайте в публикации «Ъ» «Активы для избранных».

Мария Федотова

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